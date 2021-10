Questa Spagna è divina, ma senza Benzema o Mbappé… (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Spagna di Luis Enrique ha ancora una volta dimostrato la bontà del proprio progetto ma pesa l’assenza di un top player in attacco Come successo nella semifinale degli Europei contro l’Italia, la Spagna esce a testa alta (termine abusato ma vero in questo caso) anche contro la Francia e al termine di una grande prestazione in cui i tifosi hanno poco da rimproverare alla squadra. Oltretutto, le mosse a sorpresa di Luis Enrique hanno dato i loro frutti. Eric Garcia non ha mai sofferto Mbappé nel primo tempo, mentre il doppio mediano Busquets-Rodri ha reso la Spagna dominante contro una Francia in evidente difficoltà nel contendere il possesso. Eppure, non è bastato per vincere. Anche se entrambe colme di talento, Spagna e Francia sono due formazioni agli antipodi nel modo di interpretare la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi Luis Enrique ha ancora una volta dimostrato la bontà del proprio progetto ma pesa l’asdi un top player in attacco Come successo nella semifinale degli Europei contro l’Italia, laesce a testa alta (termine abusato ma vero in questo caso) anche contro la Francia e al termine di una grande prestazione in cui i tifosi hanno poco da rimproverare alla squadra. Oltretutto, le mosse a sorpresa di Luis Enrique hanno dato i loro frutti. Eric Garcia non ha mai sofferto Mbappé nel primo tempo, mentre il doppio mediano Busquets-Rodri ha reso ladominante contro una Francia in evidente difficoltà nel contendere il possesso. Eppure, non è bastato per vincere. Anche se entrambe colme di talento,e Francia sono due formazioni agli antipodi nel modo di interpretare la ...

