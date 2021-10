Quando l' amore va via | il tipo di dolore è diverso da persona a persona Ester Viola ne racconta 5

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Cara, Sei tu che mi hai insegnato che l’ambizione è la strada per la salvezza nei momenti in cui ildi unfallito ti porta a sprofondare nel baratro e ti fa perdere persino la voglia di lavarti il viso. E hai avuto perfettamente ragione. Lettera dopo lettera, mi hai consentito di creare una sorta di piccola enciclopedia interiore sulle relazioni a due che mi orientami decentro o mi auto-sabato, rischiando l’ennesima sofferenza o l’ulteriore perdita di tempo, che ho imparato essere così prezioso. La mia storia è quella di una ragazza che si è persa nei meandri della delusione amorosa giovanile, incaparbiendosi a soffrire fino alla depressione (mai diagnosticata, ma che nome ha lo svegliarsi la mattina e non avere uno scopo? O gioire di riuscire a scacciare per qualche ora il ...

Advertising

SkyTG24 : Una canzone senza tempo e da 50 anni simbolo di pace e amore. Era l’#11ottobre 1971 quando #JohnLennon pubblicò… - _bhoo__ : RT @SALTAEVINEGAR: è vero amore quando - 93FetusHrry : RT @SALTAEVINEGAR: è vero amore quando - cristianomars : RT @SALTAEVINEGAR: è vero amore quando - mirkoblues : Quando un uomo ama una donna si dimentica tutto persino il suo nome. Quando una donna ama un uomo si lascia andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando amore

La Stampa

Maria De Filippi: perchè non ha avuto figli?/ La scelta d'della conduttrice Maria De Filippi ... Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo perchéio sono qua ...Nel ritornello Justin canta: " Questa vita è folle/Ma mi ha portato al tuo/Se mi chiami ... Our World, il cantante ha lasciato un indizio supotrebbe essere il momento giusto per lui e ...Le anticipazioni spagnole di Una vita, dicono che Felicia darà la sua approvazione alla figlia Camino per rifarsi una nuova vita al fianco di Maite ...Si trovano nel tratto finale della strada verso De Matthaeis. Su ognuno sono scritte le iniziali per suggellare un legame eterno. L'origine della moda ...