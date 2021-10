Petrolio, Wti e Brent sopra 80 dollari per la prima volta dal 2014 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuova fiammata per i prezzi del Petrolio, con quelli del Wti scambiato sul Nymex di New York che superano la soglia di 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. Dopo essere balzati fino a +4%, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuova fiammata per i prezzi del, con quelli del Wti scambiato sul Nymex di New York che superano la soglia di 80al barile per ladal. Dopo essere balzati fino a +4%, ...

