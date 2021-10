Morto Elio Pandolfi . Se ne va uno dei più grandi attori e doppiatori italiani

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una vita dedicata all'arte quella dell'attore romano, scomparso all'età di 95 anni. Per sua volontà non ci saranno i funerali

Mancherà moltissimo a tutti la sua inconfondibile voce e il suo grande talento. PerchéPandoli, scomparso all'età di 95 anni nella sua casa romana, era considerato uno tra i più grandi doppiatori italiani, con oltre 500 film al suo attivo. " Mia madre capì da subito che ero diverso ...ROMA - E'all'età di 95 anniPandolfi. Nato a Roma il 17 giugno del 1926, è stato un attore, doppiatore e cantante. Diplomatosi all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, debuttò a Venezia ...Aveva 95 anni e debuttò a Venezia come mimo e ballerino: il cinema saluta l'attore Elio Pandolfi, voce di Stanlio nella pellicola dedicata al duo comico. È venuto a mancare nella notte tra domenica 10 ...Il grande pubblico lo ricorda per i tanti anni in coppia con Antonella Steni e per i grandi varietà come Studio 1 con Mina ...