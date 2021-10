«Michetti ha detto l’assoluta verità». Radio Radio insiste su ebrei e banche (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Enrico ritirati, falli vincere. Roma è cosa loro, se non vincono questa volta vanno fuori di testa», il colpo di teatro, un po’ mossa retorica un po’ segnale di disperazione, arriva da Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale dell’emittente romana Radio Radio. Non si tratta di uno qualunque: è l’uomo che ha creato l’immagine di Enrico Michetti tribuno Radiofonico, e che dall’inizio di questa campagna elettorale funge un po’ da metronomo delle sortite del candidato del centrodestra e spesso lo accompagna … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 ottobre 2021) «Enrico ritirati, falli vincere. Roma è cosa loro, se non vincono questa volta vanno fuori di testa», il colpo di teatro, un po’ mossa retorica un po’ segnale di disperazione, arriva da Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale dell’emittente romana. Non si tratta di uno qualunque: è l’uomo che ha creato l’immagine di Enricotribunofonico, e che dall’inizio di questa campagna elettorale funge un po’ da metronomo delle sortite del candidato del centrodestra e spesso lo accompagna … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

