Manila Nazzaro | chi è il compagno Lorenzo Amoruso | “Mi è stato accanto anche in momenti bui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è l’ex calciatore, attualmente commentatore sportivo, che è al fianco di, l’ex Miss Italia adesso tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno partecipato nel 2020 all’edizione di Temptation Island in seguito alla quale hanno consolidato ancora di più il loro legame decidendodi sposarsi; non si tratta però del primo matrimonio per entrambi che, infatti, hanno dei legami ormai finiti alle spalle. Il loro rapporto, però, èsegnato da un momento molto difficile, la perdita del loro bambino, di cui haha parlatonella Casa. Classe 1971è nato il 28 giugno a Bari, ed è uno sportivo nonché ex calciatore italiano. Il ...