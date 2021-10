Lazio, il programma della settimana: Sarri aspetta i nazionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Inizia un periodo fatto di tante partite, e importanti, per la Lazio. Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la prima seduta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - Inizia un periodo fatto di tante partite, e importanti, per la. Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio, la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la prima seduta ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, il programma della settimana: Sarri aspetta i nazionali: Dopo due giorni di riposo si entra in un periodo cr… - LALAZIOMIA : Lazio, il programma della settimana: Sarri aspetta i nazionali - RaiRadioKids : Amici giramondo, turisti 4.0 siete pronti ad andare su e giù per lo Stivale alla scoperta di luoghi curiosi e diver… - romalifenews : Ecco il programma e gli eventi di domani #Cassino #FestivalFumetto #9ottobre - GiovanniSantu16 : @welikeduel la situazione si aker nel Lazio il programma Mak System per la raccolta del sangue in provincia di Lati… -