Jan Vertonghen | “Regole del fuorigioco le peggiori | sistematele”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Jansi scaglia contro ledel. Il difensore belga ha parlato su Twitter de “la peggior regola nel calcio“, allegando il video del gol di Kylian Mbappé nella finale di Nations League. Al termine della finalina persa contro l’Italia, il centrale del Benfica ha seguito la finale Spagna-Francia, rimanendo perplesso sull’episodio. Il bomber francese infatti, si trovava nettamente oltre la linea delquando ha ricevuto palla, ma un tocco impercettibile di Eric Garcia in scivolata ha rimesso in gioco l’avversario. Proprio il difensore spagnolo ha commentato l’episodio così al termine della partita: “L’arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. La regola è questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare ...