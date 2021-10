Insulti a Lourdes Leon Ciccone per i peli sotto le ascelle | lei risponde | “Pensate prima di parlare”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La modella 24enne ha condiviso una serie di scatti in cui ha sfilato agli ultimi Met Gala con ilebene in vista. La figlia di Madonna, dopo aver ricevuto una serie di, ha deciso di contrattaccare i “misogini”: “Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! Pensadi fare commenti insensibili e misogini!”. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Lourdes

altovicentinonline.it

Peli che le sono costati un diluvio die di provocazioni online . Il peculiare look,Leon lo ha sfoggiato ai Met Gala. La modella, 24 anni, ha condiviso una foto che la ritraeva sul ...Accanto allo scatto ha scritto: ' Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini! 'ha ricevuto messaggi di supporto sul post,...La modella 24enne ha condiviso una serie di scatti in cui ha sfilato agli ultimi Met Gala con i peli sotto le ascelle bene in vista ...La figlia di Madonna si prende la scena sui social rispondendo per le rime agli haters che l'avevano criticata al Met Gala.