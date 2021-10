Il Libano al buio e l'incendio nell'impianto petrolifero (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rogo è divampato lunedì mattina in un serbatoio che secondo il ministro dell'Energia appartiene all'esercito. Il paese da giorni è al buio per la mancanza di carburante per alimentare le centrali .. Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rogo è divampato lunedì mattina in un serbatoio che secondo il ministro dell'Energia appartiene all'esercito. Il paese da giorni è alper la mancanza di carburante per alimentare le centrali ..

Ultime Notizie dalla rete : Libano buio Libano, se i cristiani cambiano strada può cambiare il Paese È questo uno dei motivi per cui Beirut deve restare al buio. Bisogna esasperare la crisi sociale per favorire l'accordo internazionale per riaprire la pipe - line che dall'Egitto arriva in Libano ...

Il Libano al buio e l'incendio nell'impianto petrolifero Il rogo è divampato lunedì mattina in un serbatoio che secondo il ministro dell'Energia appartiene all'esercito. Il paese da giorni è al buio per la mancanza di carburante per alimentare le centrali ...

Il Libano piomba nel buio per mancanza di carburante Formiche.net Zahrani, rogo in un impianto petrolifero. Nel Paese torna la luce dopo il blackout Ignote le cause del rogo che ha spinto le squadre della sicurezza a evacuare l’area. L’incidente non avrebbe causato vittime, né feriti. Un testimone ha parlato di “grande esp ...

Libano, se i cristiani cambiano strada può cambiare il Paese Il Libano diviene una carta di scambio, una pedina in un gioco che vede molti cristiani favorire l’asse basato su Assad e Hezbollah.

