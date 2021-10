Green pass, obbligatorio dal 15 ottobre: regole e cosa succede a chi è senza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio in tutti posti di lavoro, sia pubblici che privati. Si tratta di un provvedimento che interesserà 23 milioni di persone in tutto il territorio nazionale. senza Green pass non si potrà accedere al posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal 15ildiventain tutti posti di lavoro, sia pubblici che privati. Si tratta di un provvedimento che interesserà 23 milioni di persone in tutto il territorio nazionale.non si potrà accedere al posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - riotta : I guru no green pass tacciono furbi dopo l'attacco di Roma che li vede maestrini, il Fatto liquida le violenze fasc… - pin_klo : RT @SkyTG24: Green pass, documento di Confindustria: aziende possono chiedere i danni a chi non lo ha - paridepuglia : Luca Teodori e il green pass -