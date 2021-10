GF Vip | Manuel Bortuzzo contro Lulù | “Non rompermi i coglio*i!”

Advertising

Unf_Tweet : - Profilo3Marco : RT @mattino5: Commozione e stupore degli altri inquilini al #GFVIP #Mattino5 - manuel_y_jesus_ : RT @oltre_tv: Ci sono i #novax e i #nopalle - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Manuel Bortuzzo rompe definitivamente con Lulù ma lei lo esorta a ripensarci #gfvip #manuelbortuzzo - MondoTV241 : GF Vip 6, Manuel Bortuzzo parla della rottura con Lulù in camera, lei da un'altra versione a Soleil #ManuelBortuzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

... "Qualcuno spieghi a questa ragazza chenon è di sua proprietà. Gli sta rovinando questa esperienza al GF!" h a scritto Alex Castelluccio, grande amico del gieffino. "Gli amici di...Bortuzzo ha troncato con Lulù Selassié, che però non vuole accettare la fine della loro storia al Grande FratelloNelle scorse oreBortuzzo ha trovato il coraggio di scaricare Lulù Selassié , che però non ha accettato tale decisione, chiedendo anzi al nuotatore un altro confronto implorandolo per una ...Manuel Bortuzzo ha rifiutato Lulù Selassié, ma lei non sembra aver capito le vere intenzioni del nuotatore. Leggi le sue parole!L’altra coppia al GF Vip 6. Mentre una nuova coppia sboccia un’altra appassisce, infatti i rapporti tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, detta Lulù, si sono raffreddati. La scorsa notte al GF Vip ...