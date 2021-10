Debora Villa torna in teatro con una “terapia di coppia collettiva”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tratto dal bestseller di John Grey,porta in scena al Manzoni di Milano “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere Il palcoscenico tira un sospiro di sollievo, e con lui tutti gli attori e le maestranze che vi lavorano. Da oggi infatti il pubblico puòre ad affollare i teatri con una capienza del 100%, dopo quasi due anni di sofferenza. A gioirne prima fra tutte e l’attrice, che già nella passata stagione aveva ottenuto un grande successo con la commedia “Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere”, dove si è dilettata nel suo stile puramente irriverente. Ed ora il grande suo grande ritorno e quello di tutta la squadra che porta in scena questa storia tratta dal bestseller omonimo di John Grey. L’appuntamento è alManzoni di ...

