Controlli antidegrado e antidroga | una denuncia e quattro negozi sanzionati

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – Via Luigi Gigliotti, via Carlo Tranfo, via Girolamo Menchelli e via Corinaldo: in queste strade di Roma, note piazze di spaccio, chiamate rispettivamente ‘La Lupa’ e il ‘Bar della Cortellata’ gli agenti del IV Distretto San Basilio in collaborazione con la Sesta Sezione della Squadra Mobile – Contrasto al Crimine Diffuso – il Reparto Volo, 2 Unità Cinofile, un equipaggio di Polizia Roma Capitale e personale del Reparto Mobile hanno realizzato un operazione di Alto Impatto Distrettuale finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono stati effettuati 6 posti di controllo, identificate 64 persone, controllate 54 autovetture,ta una persona per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sequestrata sostanza stupefacente, hashish e cocaina per un peso complessivo di 52,16 gr e elevata una sanzione amministrativa ...

Nei giorni precedenti gli agenti del Repartoavevano già messo a segno due interventi ... Il tutto è iniziato nell'ambito dei quotidianisvolti da Carabinieri in città. Ai militari ...ADV Nel corso deicoordinati dalla Questura per contrastare il disagio giovanile, gli agenti della Polizia ... Poco prima delle 21.30, una pattuglia in borghese del Nucleodella ...Per giorni si sono appostati in piazza della Libertà per individuare lo spacciatore che, come segnalato dai cittadini, "operava" su una Mercedes nera finché non l'hanno individuato e fermato. E durant ...