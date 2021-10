Chi è Viola | tiktoker da 12 milioni di views e autrice del brano Se ti va

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ha 24 anni, è nata a Roma, è cresciuta a Latina e studia lingue a Modena. Si chiama Eleonora, in arte, ed è una delleitaliane più seguite e apprezzate del momento. Il successo, per lei, è arrivato da un momento all’altro: tutto è cominciato alla fine del 2020, quando ha pubblicato sul social una cover di Summertime sadness di Lana del Rey. Meno di un anno dopo, a luglio 2021, è uscito il suo primo singolo, Se ti va. Pochi mesi prima aveva deciso di postare un video della canzone su TikTok, ed è subito diventato virale, ottenendo circa 12di visualizzazioni. Così, da semplice studentessa,è arrivata a 270mila followers (pochi mesi prima ne aveva appena 200), e davanti a lei si è aperta una carriera da musicista. Cantare è infatti sempre stato il suo sogno, fin da ...

Il Fatto Quotidiano

Tutto su su Viola, star di TikTok e autrice del brano Se ti va, che ha ottenuto 12 milioni di views anche grazie alla condivisione di Fedez.