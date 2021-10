Borsa: Hong Kong apre a +1,3%, nuove scadenze per Evergrande (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Borsa di Hong Kong apre in territorio positivo: l'indice Hang Seng guadagna l'1,30%, salendo a 25.161,80 punti, malgrado le incertezze pendenti ancora su Evergrande, il secondo sviluppatore ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladiin territorio positivo: l'indice Hang Seng guadagna l'1,30%, salendo a 25.161,80 punti, malgrado le incertezze pendenti ancora su, il secondo sviluppatore ...

