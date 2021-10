Barcellona | primo allenamento per Aguero e Dembele

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sergioe Ousmanehanno preso parte all’odierno con il, con cui non sono riusciti ancora ad esordine. “Due volti nuovi in”, scrive il club sul proprio sito. L’attaccante argentino, arrivato in estate dopo anni di successi e gol al Manchester City, sta recuperando da un infortunio al polpaccio destro subito ad agosto, mentreè reduce da un intervento chirurgico al ginocchio effettuato ancora lo scorso giugno. Secondo i media spagnoli, i due potrebbero giocare domenica prossima nella gara di campionato contro il Valencia. SportFace.

