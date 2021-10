Al via con le Mad anche per iscritti in Graduatoria… Docenti.it (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette ai Docenti iscritti in Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza i Docenti già inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arriva il passo indietro del Miur sulla nota emanata mesi fa, riguardo MAD e GPS. Emanata la nota che permette aiin Graduatoria GPS e graduatorie di istituto la possibilità di inviare la Messa a Disposizione. La nota del 27 settembre 2021 emanata dal Ministero autorizza igià inseriti in GPS o graduatorie di istituto a L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Care famiglie che legittimamente stavate manifestando contro il #greenpass La prossima volta che vedete qualcuno d… - Agenzia_Ansa : Roma, la protesta 'No Green pass': giornalisti minacciati con un badile in via del Corso #ANSA - CremoniniCesare : Poco prima dell’alba ottobre regala cieli che sembrano rugiada. Fra poco le campane di una chiesa suoneranno. Io l… - sbonaccini : Ieri a Cervia la Gran Fondo Via del Sale con migliaia di partecipanti ???????????????????? sempre più sport in… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linee Torino - Savona e Alessandria - Savona via Ferrania ??Traffico riprogrammato con bus tra San Giusep… -