Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2021 ore 09 | 30

(Di domenica 10 ottobre 2021)DEL 10 OTTOBREORE 09:20 VALERIA VERNINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA PONTIN TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI CHIUSURA PER RILIEVI RIMANIAMO SU VIA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO TRASPORTO PUBBLICO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO RESTA CHIUSA LA STAZIONE SAN GIOVANNI DELLA METRO C, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA LODI-SAN GIOVANNI PER CONSENTIRE L’INTERSCAMBIO CON LA METRO A UTILIZZARE LA STAZIOEN RE DI ...