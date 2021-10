Vecchi Fossa promosso Si prende l' Alps Open e passa al Challenge

(Di domenica 10 ottobre 2021) Trionfo su tutta la linea per Jacopoche ieri ha vinto il Golf Nazionale, gara inserita nel terzo circuito europeo di golf. L'azzurro partiva per le ultime 18 buche con quattro ...

ilgolfonline_it : Alps, trionfo di Jacopo Vecchi Fossa - - AleBellicini : Il video della vittoria di #VecchiFossa Si sale dall’ @alpstourgolf al @Challenge_Tour ! GRANDE! ??????… - GolfeTurismo : Vecchi Fossa, successo totale! - #GareGolf #InPrimoPiano - Andrea Ronchi - - AleBellicini : Intervista al vincitore!!!!!!!! - GiornaleLORA : Golf Nazionale Alps Open, trionfo per Jacopo Vecchi Fossa -

Trionfo su tutta la linea per Jacopo Vecchi Fossa che ieri ha vinto il Golf Nazionale Alps Open, gara inserita nel terzo circuito europeo di golf. L'azzurro partiva per le ultime 18 buche con quattro colpi di ritardo dal leader Mathias ...