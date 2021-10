Uomini e Donne, Marika Geraci su Armando Incarnato: “Lui il colpo di fulmine” (Di domenica 10 ottobre 2021) L’abbiamo vista finire ai ferri corti con Armando Incarnato all’ultima puntata di Uomini e Donne, perché accusata in studio di aver avviato una conoscenza con un altro cavaliere del Trono over parallela a quella con il napoletano, e ora Marika Geraci si sbottona svelando l’uomo che l’ha fatta capitolare. Ebbene sì, l’occasione è un’intervista a mezzo stampa, in cui la new-entry al dating-show non nasconde di aver subito il fascino di Armando da casa, tanto da decidersi a presentarsi al programma di Maria De Filippi per corteggiarlo. Per la siciliana Armando è un mondo da scoprire e non solo quello che emerge dalle sue apparenze. Tutto questo e molto altro ancora vi riportiamo nel dettaglio, nel nostro articolo. ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 ottobre 2021) L’abbiamo vista finire ai ferri corti conall’ultima puntata di, perché accusata in studio di aver avviato una conoscenza con un altro cavaliere del Trono over parallela a quella con il napoletano, e orasi sbottona svelando l’uomo che l’ha fatta capitolare. Ebbene sì, l’occasione è un’intervista a mezzo stampa, in cui la new-entry al dating-show non nasconde di aver subito il fascino dida casa, tanto da decidersi a presentarsi al programma di Maria De Filippi per corteggiarlo. Per la sicilianaè un mondo da scoprire e non solo quello che emerge dalle sue apparenze. Tutto questo e molto altro ancora vi riportiamo nel dettaglio, nel nostro articolo. ...

