BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE F1, vince Bottas, LeClerc quarto con la Ferrari F1 - Gp di Turchia: vince la Mercedes di Bottas, Leclerc quarto

Quarta la Ferrari di Leclerc. Verstappen torna leader del Mondiale Valtteri Bottasil Gp disul circuito di Istanbul Park . Il pilota finlandese della Mercedes, scattato dalla pole position, domina la corsa perdendo la leadership solo per alcuni giri dopo il pit - stop.Nel Gran Premio disul circuito di Istanbul Valtteri Bottas con la sua Mercedes conquista la decima vittoria della sua carriera in Formula 1 precedendo le Red Bull di Max Verstappen , secondo, e Sergio Perez . ...Una ottima Ferrari sfiora il podio nel Gp di Turchia con Leclerc a pochi secondi da un ottimo terzo posto, davanti anche al campione del mondo Hamilton, solo quinto Una ottima Ferrari, a un passo dal ...Valtteri Bottas ha vinto il Gp di Turchia di Formula 1. Partito dalla pole position, il finlandese della Mercedes ha conquistato la sua decima vittoria in F1, la prima in questa stagione, la sua ultim ...