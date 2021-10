Paltrinieri: «A Tokyo ho capito quanta testa serve per superare i momenti di crisi e vincere» (Di domenica 10 ottobre 2021) Gregorio Paltrinieri si racconta al Festival dello Sport. “È stata un’estate molto impegnativa, non mi ero mai trovato in una situazione così complicata. La difficoltà è stata più nella parte mentale, ai Giochi vorresti essere al top, a me invece è andato tutto storto, non mi sono allenato per due mesi. Però questa esperienza mi ha fatto capire quanta testa serva per superare i momenti di crisi e vincere”. Racconta come si è innamorato del nuoto: “Nel 2003, quando avevo 9 anni, ricordo che chiesi a mio padre di portarmi a vedere i campioni del nuoto. C’erano i Mondiali a Barcellona e quando vidi Ian Thorpe e Rosolino all’opera, fu illuminante. Poi l’ambiente… Lì, in quel momento, mi sono innamorato del nuoto”. Nel 2011 vinse i 1.500 metri stile libero al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Gregoriosi racconta al Festival dello Sport. “È stata un’estate molto impegnativa, non mi ero mai trovato in una situazione così complicata. La difficoltà è stata più nella parte mentale, ai Giochi vorresti essere al top, a me invece è andato tutto storto, non mi sono allenato per due mesi. Però questa esperienza mi ha fatto capireserva perdi”. Racconta come si è innamorato del nuoto: “Nel 2003, quando avevo 9 anni, ricordo che chiesi a mio padre di portarmi a vedere i campioni del nuoto. C’erano i Mondiali a Barcellona e quando vidi Ian Thorpe e Rosolino all’opera, fu illuminante. Poi l’ambiente… Lì, in quel momento, mi sono innamorato del nuoto”. Nel 2011 vinse i 1.500 metri stile libero al ...

