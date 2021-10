Osimhen celebra la Nigeria |  «Orgoglioso di questa squadra»

Advertising

MundoNapoli : La SSC Napoli celebra Osimhen su Twitter: “E’ il calciatore del mese AIC, grande Victor!” -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen celebra

100x100 Napoli

La SSC Napoli ha celebrato Victorper il premio AIC vinto come miglior giocatore della Serie A nel mese di settembre. A seguire il post pubblicato dal club: Comments commentsCalcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Napoli Il Napolilo stacco imperioso di testa di Victorin occasione della rete del 2 - 2 contro il Leicester. 'Victor Airlines' scrive il club partenopeo su Twitter, postando la foto del centravanti ...La società Napoli non sta trascurando alcun tipo di intervento per cercare di dialogare con le organizzazioni internazionali perché il Napoli è una società che ne uscirebbe più che penalizzata. Di seg ...La SSC Napoli ha celebrato Victor Osimhen per il premio AIC vinto come miglior giocatore della Serie A nel mese di settembre. A seguire il post pubblicato dal club: Victor Osimhen è il calciatore del ...