Masters 1000 Indian Wells 2021, Fabio Fognini risponde presente: sconfitto in tre set il tedesco Struff (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo il bye del primo turno, Fabio Fognini vince una partita difficile e accede al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro (numero 30 del ranking) sconfigge il tedesco Jan-Lennard Struff (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Dopo un primo set attento, l’italiano si spegne nel decimo game del secondo parziale e subisce l’1-1. Nell’ultimo spezzone di partita il numero quattro d’Italia si riprende e conquista un importante successo. Lo attenderà ora la sfida contro il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas (n. 3 del ranking) e lo spagnolo Pedro Martinez (n. 61 del ranking). Il primo set procede on serve fino al 2-2. Nel quinto game Fognini conquista due palle ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo il bye del primo turno,vince una partita difficile e accede al terzo turno deldi. L’azzurro (numero 30 del ranking) sconfigge ilJan-Lennard(n.54 del ranking) con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Dopo un primo set attento, l’italiano si spegne nel decimo game del secondo parziale e subisce l’1-1. Nell’ultimo spezzone di partita il numero quattro d’Italia si riprende e conquista un importante successo. Lo attenderà ora la sfida contro il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas (n. 3 del ranking) e lo spagnolo Pedro Martinez (n. 61 del ranking). Il primo set procede on serve fino al 2-2. Nel quinto gameconquista due palle ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells 2021: Matteo Berrettini, esordio vincente. Alejandro Tabilo regolato in due set - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells, Matteo Berrettini: 'Non conoscevo bene Tabilo, la partita è stata molto complicata' - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, FOGNINI AL TERZO TURNO Battuto il tedesco Struff 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) #SkyTennis #… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Struff 6-4 2-3 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Struff #Masters… -