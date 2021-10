Mancini risponde ad Allegri: “Può giocare ovunque” (Di domenica 10 ottobre 2021) Al termine del match con il Belgio Roberto Mancini elogia Federico Chiesa e la prestazione del calciatore con la maglia dell’Italia. Cosi come nel match contro la Spagna ancora una volta Federico Chiesa trascina l’Italia a suon di grandi giocate ed aiuta questa volta gli azzurri a conquistare la vittoria. Non ha segnato l’azzurro nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 ottobre 2021) Al termine del match con il Belgio Robertoelogia Federico Chiesa e la prestazione del calciatore con la maglia dell’Italia. Cosi come nel match contro la Spagna ancora una volta Federico Chiesa trascina l’Italia a suon di grandi giocate ed aiuta questa volta gli azzurri a conquistare la vittoria. Non ha segnato l’azzurro nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

