Advertising

sportli26181512 : Lazio, Fascetti boccia la difesa: 'Poco adatta al gioco di Sarri': L'ex tecnico dei biancocelesti: 'Per vedere il S… - LALAZIOMIA : Lazio, Fascetti boccia la difesa: 'Poco adatta al gioco di Sarri' - Corriere dello Sport - LALAZIOMIA : Lazio, parla Fascetti: 'Non sono sicuro che i calciatori siano adatti al 'Sarrismo'' - - LALAZIOMIA : Lazio, Fascetti boccia la difesa: 'Poco adatta al gioco di Sarri' - LazioNews_24 : #Lazio, l'analisi di Fascetti sulla squadra di #Sarri ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Fascetti

, che alla guida dellaha ottenuto la storica salvezza nella stagione 86 - 87, recuperando nove punti di penalizzazione, predica calma, ma alimenta dubbi sulla tenuta difensiva della ...SARRI- Da quest'estate laha avuto un cambiamento radicale nella sua gestione. Dopo molti anni infatti é andato via Simone Inzaghi , con il suo fidato staff, facendo spazio a ...ROMA - "Sarri non ha i difensori giusti per il suo gioco". Eugenio Fascetti boccia la linea difensiva biancoceleste, giudicandola lenta e inadatta per gli schemi del tecnico toscano. Fascetti, che all ...Manca poco e poi chiuso il capitolo Nazionale le squadre di Serie A torneranno in campo per riprendere il campionato. Sul tema Lazio è intervenuto l'ex allenatore ...