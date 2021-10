Jacopo Fo: «Papà odiava le cene post recita: andava in cucina, si serviva da solo, finiva e se ne andava» (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Fatto intervista Jacopo Fo. Rivela che suo padre Dario detestava i post spettacolo. «Mio padre si rompeva i coglioni. andavano al ristorante in un’orda di persone, quindi passavano decine e decine di minuti prima che arrivasse qualcosa da mangiare; dopo aver varcato la soglia del locale, si toglieva il cappotto ed entrava direttamente in cucina. Nessuno protestava perché era Dario Fo. Allora recuperava un piatto e si serviva direttamente dalle pentole; il bello è che assaggiava e se qualcosa non gli tornava criticava lo chef. Diceva: ‘Se lo chef non è idiota le critiche gli servono’; poi con il piatto pieno si sedeva al tavolo, mangiava, finiva e se ne andava. Ah, la liturgia veniva mantenuta pure se quella sera, con il gruppo, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Fatto intervistaFo. Rivela che suo padre Dario detestava ispettacolo. «Mio padre si rompeva i coglioni.no al ristorante in un’orda di persone, quindi passavano decine e decine di minuti prima che arrivasse qualcosa da mangiare; dopo aver varcato la soglia del locale, si toglieva il cappotto ed entrava direttamente in. Nessuno protestava perché era Dario Fo. Allora recuperava un piatto e sidirettamente dalle pentole; il bello è che assaggiava e se qualcosa non gli tornava criticava lo chef. Diceva: ‘Se lo chef non è idiota le critiche gli servono’; poi con il piatto pieno si sedeva al tavolo, mangiava,e se ne. Ah, la liturgia veniva mantenuta pure se quella sera, con il gruppo, ...

