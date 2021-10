Il casco di Fangio diventa un premio: andrà al poleman in Messico (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo un 2020 trascorso prevalentemente nel Vecchio Continente, la Formula 1 si prepara a rivivere le lunghe trasferte in America. Prima toccherà agli Stati Uniti il 24 ottobre. Due settimane dopo sarà ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo un 2020 trascorso prevalentemente nel Vecchio Continente, la Formula 1 si prepara a rivivere le lunghe trasferte in America. Prima toccherà agli Stati Uniti il 24 ottobre. Due settimane dopo sarà ...

