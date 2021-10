I massi precipitano sulla strada | paura sulla provinciale in Val Raccolana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : massi precipitano

Friuli Oggi

caduti sulla provinciale 76 in Val Raccolana. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi in Val Raccolana . Qui, nel territorio legato al Comune di Chiusaforte, alcunisono precipitati sulla carreggiata. È accaduto nel pomeriggio sulla strada provinciale 76 . La frana, secondo una prima ricostruzione, si verificata perché ihanno sfondato la rete di ...Alcuni grossierano precipitati da circa 400 metri di altezza , fortunatamente in un momento in cui non transitava nessuno nel tratto fra Malcesine e Torbole, al confine tra le province di ...San Vito di Cadore, si stacca un pezzo di Monte Marcora. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa I vigili del fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito, hanno eseguito un primo ...Un arbusto è franato sulla strada dopo che un ragazzo era appena passato con l’auto. Il comitato ’Una montagna da salvare’ si appella al Comune: "Contrastare il dissesto idrogeologico" ...