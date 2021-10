Firenze lavori: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dall’11 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) La sostituzione di un palo dell'illuminazione pubblica in via Bolognese, i lavori per la nuova pista ciclabile in viale Gramsci-viale Mazzini. Ma anche gli allacci alla rete fognaria in via Fortini, questi i principalim interventi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) La sostituzione di un palo dell'illuminazione pubblica in via Bolognese, iper la nuova pista ciclabile in viale Gramsci-viale Mazzini. Ma anche gli allacci alla rete fognaria in via Fortini, questi i principalim interventi L'articolo proviene daPost.

