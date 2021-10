Drogba difende Mbappé | “Siamo troppo duri con lui | è ancora giovane”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Kylianè pronto ad affrontare la finale di Uefa Nations League contro la Spagna. Non mancano però le critiche sul recente rendimento dell’attaccante francese con la maglia della Nazionale. Nonostante abbia contribuito alla rimonta vincente contro il Belgio in semifinale trasformando un rigore, i tifosi transalpini non sono del tutto soddisfatti delle performance di. Arlo ci ha pensato l’ex attaccante Didier, intervenuto ai microfoni di Telefoot: “un po’con lui, spesso ci dimentichiamo che èe staimparando. Purci si annoia molto rapidamente…“. SportFace.

