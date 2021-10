Benzema | “Volevo fortemente vincere un trofeo con la Francia e stasera ce l’ho fatta”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Karim, attaccante della, a M6 al termine della vittoria in Nations League, analizza così il successo contro la Spagna: “Avevo davvero voglia diuncon lae oggifatto. È stato veramente un match difficile, abbiamo mostrato un grande carattere. Questa squadra è molto forte, non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo dei talenti incredibili, possiamo fare gol ogni volta che lo vogliamo. Penso che questo sia ciò che distingue le grande squadre: non farsi prendere dal panico, avere pazienza e attendere il momento migliore per colpire. Oggi l’abbiamo fatto. Non ci siamo rilassati fino alla fine del match”. Foto: Equipe de France L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Migliore in campo in finale di Nations League contro la Spagna, grazie anche al maestoso gol realizzato, l'attaccante della Francia Karim Benzema parla a M6 al termine dell'incontro: 'Avevo davvero voglia di vincere un trofeo con la Francia e oggi l'ho fatto. E' stata una partita veramente difficile, abbiamo mostrato un grande carattere.