Bari-Turris 4-2, De Laurentiis primo in classifica anche col Bari (Di domenica 10 ottobre 2021) È cominciata bene la stagione per i De Laurentiis. Napoli primo in classifica a punteggio pieno. E anche il Bari, nel gruppo C della Serie C, è primo anche se non a punteggio pieno. Oggi la squadra pugliese, allenata da Mignani, ha battuto 4-2 la Turris e si è portata a 20 punti in classifica con 6 punti di vantaggio sul Catanzaro e 7 su un gruppetto che comprende Palermo Turris Taranto Monopoli Virtus Francavilla. Il primo era finito 2-1 per la squadra campana. L'articolo ilNapolista.

