Bambino ucciso a Perugia, la mamma diceva: 'Meglio abortire'. Le frasi choc in chat con un'amica (Di domenica 10 ottobre 2021) Voleva abortire Katalina Erzsebet Bradac , la mamma del piccolo Alex ucciso lo scorso primo ottobre in provincia di Perugia . La donna si sarebbe confidata con un'amica prima della nascita del piccolo ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) VolevaKatalina Erzsebet Bradac , ladel piccolo Alexlo scorso primo ottobre in provincia di. La donna si sarebbe confidata con un'prima della nascita del piccolo ...

