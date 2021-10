WTA Indian Wells 2021, Emma Raducanu: “Servirà del tempo per adattarmi a quel che sta succedendo” (Di sabato 9 ottobre 2021) C’era una grande attesa per il debutto di Emma Raducanu a Indian Wells, dopo la clamorosa cavalcata che l’ha portata a vincere gli US Open partendo dalle qualificazioni, fatto mai accaduto nella storia in uno Slam. La britannica, però, è stata sconfitta per 6-2 6-4 dall’esperta bielorussa Aliaksandra Sasnovich, dovendo così dire immediatamente addio al WTA 1000 californiano. Dopo l’incontro Raducanu ha dichiarato: “Sono e resto nuova nel circuito. Credo che l’esperienza arriverà giocando ogni settimana e sperimentando diverse situazioni. In parte sono contenta perché quello che è successo oggi mi Servirà per imparare, lo prenderò come una lezione per il futuro“. E ancora: “Lei è da molto più tempo di me ai vertici. Non bisogna dimenticare che questo è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) C’era una grande attesa per il debutto di, dopo la clamorosa cavalcata che l’ha portata a vincere gli US Open partendo dalle qualificazioni, fatto mai accaduto nella storia in uno Slam. La britannica, però, è stata sconfitta per 6-2 6-4 dall’esperta bielorussa Aliaksandra Sasnovich, dovendo così dire immediatamente addio al WTA 1000 californiano. Dopo l’incontroha dichiarato: “Sono e resto nuova nel circuito. Credo che l’esperienza arriverà giocando ogni settimana e sperimentando diverse situazioni. In parte sono contenta perchélo che è successo oggi miper imparare, lo prenderò come una lezione per il futuro“. E ancora: “Lei è da molto piùdi me ai vertici. Non bisogna dimenticare che questo è ...

Advertising

OA_Sport : WTA Indian Wells 2021: le parole di Emma Raducanu dopo la sconfitta di stanotte - zazoomblog : Jasmine Paolini scala la classifica WTA! E’ già best ranking: le proiezioni ad Indian Wells - #Jasmine #Paolini… - infoitsport : PROGRAMMA Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: orari di sabato 9 ottobre con Giorgi - OA_Sport : Come può cambiare la classifica di Jasmine Paolini a seconda dell'avanzamento a Indian Wells - STnews365 : WTA Indian Wells: buona la prima per Leylah Fernandez. La canadese ha battuto nettamente in due set la francese Ali… -