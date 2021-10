VIDEO F1, GP Turchia 2021: gli highlights delle qualifiche. Hamilton il migliore, ma Bottas in pole. Bene Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tempo più veloce, nominalmente, lo fa registrare Lewis Hamilton, ma per le statistiche è Valtteri Bottas a centrare la pole position del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. La Mercedes voleva piazzare una W12 davanti a tutti domani in griglia di partenza e ci è riuscita, con Max Verstappen che limita i danni con il secondo posto. Ottimo guizzo di Charles Leclerc che, proprio sotto la bandiera a scacchi, si mette in seconda fila, spremendo la sua SF21 fino al terzo posto di domani con un distacco di 397 millesimi. Alle sua spalle il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 458 millesimi, quindi Fernando Alonso (Alpine) a 609, mentre settimo di giornata (ma sesto in griglia) un deludente Sergio Perez (Red Bull) a 838. Ottavo crono per il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il tempo più veloce, nominalmente, lo fa registrare Lewis, ma per le statistiche è Valtteria centrare laposition del Gran Premio di, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. La Mercedes voleva piazzare una W12 davanti a tutti domani in griglia di partenza e ci è riuscita, con Max Verstappen che limita i danni con il secondo posto. Ottimo guizzo di Charlesche, proprio sotto la bandiera a scacchi, si mette in seconda fila, spremendo la sua SF21 fino al terzo posto di domani con un distacco di 397 millesimi. Alle sua spalle il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 458 millesimi, quindi Fernando Alonso (Alpine) a 609, mentre settimo di giornata (ma sesto in griglia) un deludente Sergio Perez (Red Bull) a 838. Ottavo crono per il ...

