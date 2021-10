Torino inarrestabile | l’Eurovision Song Contest 2022 è suo

(Di sabato 9 ottobre 2021) È ufficiale: la città diospiterà il prossimo Eurovision, l’evento non sportivo più seguito al mondo, che si terrà a maggio. Il capoluogo piemontese ha infatti avuto la meglio sulle restanti 17 città italiane candidate, contro ogni pronostico secondo il quale la kermesse si sarebbe tenuta a Roma o Milano, la città più europea e cosmopolita d’Italia. Incontenibile la gioia del sindaco Chiara Appennino, che su Facebook esulta ringraziando le istituzioni per il duro lavoro e postando le seguenti parole: “Abbiamo vinto! Mesi di lavoro, call infinite, centinaia di documenti, pile di normative, ispezioni, sopralluoghi ma, alla fine, ce l’abbiamo fatta anche questa volta: abbiamo portato al’evento musicale più seguito al mondo!”. Non tardano ad arrivare i complimenti e ...

Prima che la malattia lo colpisse era un ragazzo, che amava viaggiare e fare trekking. Poi, a 19 anni, quando frequenta il Politecnico di, scopre di avere la sclerosi multipla e ...Prima che la malattia lo colpisse era un ragazzo, che amava viaggiare e fare trekking. Poi, a 19 anni, quando frequenta il Politecnico di, scopre di avere la sclerosi multipla e ...Niente da fare per l’Italia che si ferma dopo un cammino inarrestabile. La nostra nazionale stava per scrivere un altro record, mai battuta con Mancini alla guida per un periodo lunghissimo. Ieri però ...La Dea ha giocato bene, chiaro che mancano giocatori importanti e quando l'Atalanta non ha quei tre o quattro giocatori fa difficoltà. Ormai non è solo forte tecnicamente ma anche mentalmente' Bisogna ...