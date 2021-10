Terremoto | scossa fortissima | si teme un disastro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un fortissimodi magnitudo 6.4 ha colpito la zona delle Fiji pochi minuti prima delle 13. Siun vero e proprioche mette in allarme i cittadini.nelle isole FijiIl Pacifico è stato teatro di una violentissimadi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha dichiarato, sabato 9 ottobre, che laha avuto una magnitudo di 6,4 e ha colpito la zona vicino le isole Vanuatu, ovvero le isole Fiji. La, avvenuta alle ore 12.58 italiane, è stata segnalata ad una profondità di 496 km. Ilè stato rilevato a circa 483 chilometri a sud-ovest di Nadi, nelle Fiji e ha messo in allarme l’intera popolazione. LEGGI ANCHE >>> ...

Un fortissimo terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la zona delle Fiji pochi minuti prima delle 13. Si teme un vero e proprio disastro.Scossa di terremoto a Nadi, Fiji. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8, si è verificata alle ore 22:58 (ore 12:58 in Italia) con epicentro nei pressi di Nadi, Fiji. La profon ...