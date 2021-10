Sassuolo, Carnevali: «Abbiamo le idee chiare su Scamacca e Raspadori» (Di sabato 9 ottobre 2021) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato al Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni. MERCATO – «Finestra invernale chiusa? Non l’Abbiamo aperta nemmeno nell’ultima sessione estiva e non lo faremo a gennaio. Raspadori per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la nostra volontà nostra, soprattutto per i giovani come Raspadori e Scamacca, è quella di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità, né per l’Inter e né per gli altri club. Giugno invece è ancora lontano. È chiaro che noi siamo una società che deve tenere conto anche del risultato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato al Festival dello Sport di Trento: le sue dichiarazioni Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni. MERCATO – «Finestra invernale chiusa? Non l’aperta nemmeno nell’ultima sessione estiva e non lo faremo a gennaio.per noi è un giocatore importante. L’Inter è interessata, ma la nostra volontà nostra, soprattutto per i giovani come, è quella di tenerli con noi. A gennaio non c’è nessuna possibilità, né per l’Inter e né per gli altri club. Giugno invece è ancora lontano. È chiaro che noi siamo una società che deve tenere conto anche del risultato ...

