Precipita dal nono piano e cade su un’auto | l’epilogo vertiginoso

Advertising

DPCgov : #9ottobre 1963, la tragedia del #Vajont. Una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale sotto… - ignaziocorrao : Come volevasi dimostrare: parla #Putin e il prezzo del #gas (salito del 60%) precipita. L'Ue, lo ribadisco dopo il… - fattoquotidiano : Morti sul lavoro, un operaio precipita dal tetto di un capannone: è il 14° in soli quattro giorni. Gratteri: “Più c… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Notte del #9ottobre 1963. Un'enorme frana precipita dal monte Toc nelle acque della diga del #Vajont. Un'ondata di 200 me… - Alberto28075665 : RT @ProfCampagna: Notte del #9ottobre 1963. Un'enorme frana precipita dal monte Toc nelle acque della diga del #Vajont. Un'ondata di 200 me… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita dal

... di nascostomarito, gli prende lo smartphone. Al suo interno scova un video in cui l'uomo fa ... dopo aver ricevuto quel video hot nel quale si riconosce, siin Questura. Qui racconta ...Per soccorrere l'uomo rimasto bloccato si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Pistoiadistaccamento di San Marcello Pistoiese, del soccorso alpino e della guardia di ...Il disastro del Vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont nell’omonima valle (al confine tra Friuli e Veneto), quando una frana ...Arezzo, 9 ottobre 2021 - L’ordine di carcerazione per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, colpevoli di aver inseguito Martina per stuprarla fino a farla precipitare dal quinto piano di un albergo a ...