Pioli: «Non mi sono mai sentito fuori dal Milan. Sullo scudetto…» (Di sabato 9 ottobre 2021) Stefano Pioli ha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua attuale avventura al Milan Stefano Pioli ha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua attuale avventura al Milan. Le parole del tecnico rossonero. TRASFORMAZIONE – «Già a gennaio 2020 ho colto il cambiamento, che coincideva con l’arrivo di Ibra e Kjaer. Durante il lockdown, può sembrare curioso, abbiamo avuto tutto il tempo per entrare in sintonia da remoto. Quando siamo tornati a Milanello, pur dividendo la squadra in quattro gruppi, abbiamo ricavato la sensazione che ci conoscessimo meglio». FIDUCIA – «Voci su Rangnick? Io non mi sono mai sentito precario. Ho sempre creduto alle parole di Gazidis, che poche ore prima della sfida con il Genoa disse ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Stefanoha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua attuale avventura alStefanoha concesso una lunga intervista a Il Giornale in cui ha parlato della sua attuale avventura al. Le parole del tecnico rossonero. TRASFORMAZIONE – «Già a gennaio 2020 ho colto il cambiamento, che coincideva con l’arrivo di Ibra e Kjaer. Durante il lockdown, può sembrare curioso, abbiamo avuto tutto il tempo per entrare in sintonia da remoto. Quando siamo tornati aello, pur dividendo la squadra in quattro gruppi, abbiamo ricavato la sensazione che ci conoscessimo meglio». FIDUCIA – «Voci su Rangnick? Io non mimaiprecario. Ho sempre creduto alle parole di Gazidis, che poche ore prima della sfida con il Genoa disse ...

