Michetti | Proporrò Bertolaso come commissario

"Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l'emergenza rifiuti a Napoli e con il Sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000". Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale - prosegue Michetti - che peraltro si trova sull'orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo", conclude Michetti.

