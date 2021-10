Luis Enrique | “Mbappé? Non ci interessa chi abbiamo di fronte | vogliamo vincere”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Nations League, Spagna-Francia,ha espresso tutta la sua determinazione: “? A noi nonchidi, noi difendiamo con tutta la squadra. Cercheremo di piazzarci al meglio, cercheremo di parlare tra di noi per giocare al meglio. Siamo in finale,essere la squadra da battere.l’obiettivo di vincerla”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #NationsLeague, la conferenza di #LuisEnrique alla vigilia della finale tra #Spagna e #Francia - CB_Ignoranza : 'L'inno italiano è così bello che iniziare una partita così è una sensazione bellissima. C'è stato qualche fischio… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Spagna, #LuisEnrique: 'La Francia è la squadra più forte del mondo, Ferran in dubbio. Sull'Italia, Mbappé e Gavi...' #Spagna… - BruxeLollo : @zarcozilesi Fu una stagione disastrosa. Difesa altissima e possesso palla ostinato r sterile. Più di 10 acquisti.… - CalcioPillole : #Spagna, #Luis Enrique: '#Francia fortissima, ma vogliamo vincere il trofeo' #NationsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique

, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League Vigilia della finale di Nations League. Il ct della Spagnaparla in conferenza: ...Uscite sconfitte dalle precedenti partite contro gli uomini dii 'nostri', contro la Francia di Didier Deschamps i belgi, avranno modo di rifarsi proprio l'una contro l'una. Ecco le ...Alla vigilia della finale di UEFA Nations League tra Spagna e Francia – in programma Domenica 10 ottobre alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano – ha parlato, durante la conferenza ..."Sono molto pericolosi. Sono i più forti del mondo. Hanno campioni che giocano in squadre di altissimo livello. Anche noi siamo una squadra forte e nel calcio può accadere di tutto. (ANSA) ...