Il Fatto contro la Gazzetta: non una riga su Mancini e il Pandora Papers e non una domanda al ct (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Fatto contro la Gazzetta dello Sport di Urbano Cairo. Colpevole di aver ospitato al suo Festival dello Sport di Trento il ct della Nazionale Roberto Mancini e di non avergli Fatto nemmeno una domanda sulla sua implicazione, insieme a Gianluca Vialli, nell’inchiesta giornalistica Pandora Papers. Non solo, scrive Il Fatto: la Gazzetta quella notizia non l’ha nemmeno pubblicata. “Notizie che, tuttavia, i lettori della Gazzetta ieri non hanno potuto leggere: neanche una riga sull’inchiesta è stata pubblicata sul quotidiano, proprio nella stessa giornata in cui Mancini e il numero uno della Figc si sono ritrovati sullo stesso palco. Così come nessun accenno all’inchiesta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Illadello Sport di Urbano Cairo. Colpevole di aver ospitato al suo Festival dello Sport di Trento il ct della Nazionale Robertoe di non averglinemmeno unasulla sua implicazione, insieme a Gianluca Vialli, nell’inchiesta giornalistica. Non solo, scrive Il: laquella notizia non l’ha nemmeno pubblicata. “Notizie che, tuttavia, i lettori dellaieri non hanno potuto leggere: neanche unasull’inchiesta è stata pubblicata sul quotidiano, proprio nella stessa giornata in cuie il numero uno della Figc si sono ritrovati sullo stesso palco. Così come nessun accenno all’inchiesta ...

Advertising

mariocalabresi : Se guardate questo video, che le ho fatto nel 2018, capite chi è @mariaressa cosa pensa di #Facebook e della necess… - DAZN_IT : Cos'avrebbe fatto De Ligt se non fosse diventato un calciatore? ?? La risposta del difensore è molto autoironica. ??… - borghi_claudio : @AndreaBeltrameJ @ScaltritiLab Vedo che lavorare come infettivologo nei reparti covid non risolve il problema dell'… - napolista : Il Fatto contro la Gazzetta: non una riga su #Mancini e il Pandora Papers e non una domanda al ct Ieri il ct era o… - Mirandola59 : RT @erretti42: Quelli che hanno fatto i conti col fascismo. Il più becero squadrismo contro il giornalista infiltrato fingendo di essere un… -