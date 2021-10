Griglia di partenza F1, GP Turchia 2021: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. I piloti si sono fronteggiati sulla complessa pista anatolica, sempre di difficile lettura e interpretazione. Il meteo ballerino, con la pioggia che a tratti ha condizionato il time attack, ha naturalmente fatto la differenza in questo intenso pomeriggio. Carlos Sainz scatterà dall’ultima posizione poiché sulla sua monoposto è stata montata la power unit stagionale. Il pilota della Ferrari si è distinto in qualifica superando il Q1 e poi lavorando per il bene della scuderia nel secondo segmento, ma il regolamento prevede che partirà dal fondo dello schieramento. Il suo compagno di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi si sono disputate ledel GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Si è assegnata la pole position e si è definita ladiper la gara di domani. I piloti si sono fronteggiati sulla complessa pista anatolica, sempre di difficile lettura e interpretazione. Il meteo ballerino, con la pioggia che a tratti ha condizionato il time attack, ha naturalmente fatto la differenza in questo intenso pomeriggio. Carlos Sainz scatterà dall’ultima posizione poiché sulla sua monoposto è stata montata la power unit stagionale. Il pilota della Ferrari si è distinto in qualifica superando il Q1 e poi lavorando per il bene della scuderia nel secondo segmento, ma il regolamento prevede che partirà dal fondo dello schieramento. Il suo compagno di ...

Advertising

Maignangioia : @cicciojumped3 Si, in pratica si. Se piove mi sento questa griglia di partenza - nicofarella : Domanda a Varlo Canzini: se non dovessero disputarsi le qualifiche a causa della pioggia, la griglia di partenza la… - infoitsport : Griglia di partenza Formula 1/ Gp Turchia 2021, chi in pole position a Istanbul? - EstebBeltramino : La Mercedes cambia il motore di Hamilton: 10 posizioni di penalità in griglia di partenza #F1 #motori #formula1 - Volleyball_it : Superlega e A1 femminile, oggi il via. La 'griglia' di partenza di Superlega a cura di Filippo Vagli. World Tour F… -