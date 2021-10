Genoa, lesione per Maksimovic: salta la gara col Sassuolo (Di sabato 9 ottobre 2021) GENOVA - Tegola in casa Genoa. Nikola Maksimovic ha subìto "una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore" come comunicato dal club rossoblù in una ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) GENOVA - Tegola in casa. Nikolaha subìto "unadi secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore" come comunicato dal club rossoblù in una ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa: tegola Maksimovic, stiramento al flessore Lesione di II grado al retto femorale anteriore per il difensore - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, lesione muscolare per l'ex azzurro Maksimovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, lesione muscolare per l'ex azzurro Maksimovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa, lesione muscolare per l'ex azzurro Maksimovic - napolimagazine : SERIE A - Genoa, lesione muscolare per l'ex azzurro Maksimovic -