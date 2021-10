Francia | Deschamps | ' Sentiremo la mancanza di Rabiot'

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il ct della, Didier, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna : " Loro giocheranno con una difesa a quattro, di solito ...

: "Gavi ha parecchia personalità", successivamente, ha parlato della prestazione di Gavi contro l'Italia: " Ha giocato, ha parecchia personalità. Io non guardo l'età dei giocatori, ...Si muove tanto, può occupare diverse posizioni in campo". Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Francia.Il ct dei galletti ha parlato alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna: "La squadra sentirà la mancanza di Rabiot" ...