F1, Charles Leclerc: “Corro sempre per vincere, anche se con la Ferrari non è facile farlo quest’anno” (Di sabato 9 ottobre 2021) Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione nel GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il monegasco si è esaltato al volante della Ferrari e in uno strepitoso Q3 ha timbrato il quarto tempo, ma ha guadagnato la partenza in seconda fila in virtù della penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton. Griglia di partenza F1, GP Turchia 2021: ‘pole fantasma’ di Hamilton, stupisce la Ferrari con Leclerc L’alfiere del Cavallino Rampante ha davvero fatto il massimo in terra anatolica e domani cercherà di conquistare un bel risultato, provando a inseguire un comunque difficile podio visto che davanti a lui scatteranno Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre Hamilton tenterà la rimonta dall’undicesima piazzola. Charles Leclerc è parso ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)scatterà dalla terza posizione nel GP di Turchia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Istanbul. Il monegasco si è esaltato al volante dellae in uno strepitoso Q3 ha timbrato il quarto tempo, ma ha guadagnato la partenza in seconda fila in virtù della penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton. Griglia di partenza F1, GP Turchia 2021: ‘pole fantasma’ di Hamilton, stupisce laconL’alfiere del Cavallino Rampante ha davvero fatto il massimo in terra anatolica e domani cercherà di conquistare un bel risultato, provando a inseguire un comunque difficile podio visto che davanti a lui scatteranno Valtteri Bottas e Max Verstappen, mentre Hamilton tenterà la rimonta dall’undicesima piazzola.è parso ...

Advertising

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc: ' Ho sempre avuto voglia di vincere' ? #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP ???? - sami_hater : Ditelo apertamente che siete degli Charles Leclerc hater account no? Che vi costa? - Pih981 : @Charles_Leclerc Grande Charles!! ?????????????? In bocca al lupo per domani! - MartinaC1203 : RT @ximanxious: carlos sainz che prende in giro charles leclerc per il suo 'dunque' lo capisco - ericordarcicosi : RT @calliopve: CHARLES LECLERC GIURO MI FAI VENIRE VOGLIA DI FUTURO #TurkishGP -