Da Giugliano alla Rai | il dottor Gennaro Pirozzi ospite fisso a “Check Up”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 9 ottobre 2021) È approdato in Rai, il medico giuglianese,, specializzando in Igiene e Medicina preventiva dell’Universita Federico II. Il giovanissimoe prenderà parte al programma televisivo “- Up”. Ildella nuova trasmissione Il nuovo programma di informazione medica di Rai2 condotto da Luana Ravegnini, in onda tutti i sabato alle ore 11.15, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.